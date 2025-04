Hulk, Scarpa e Alan Franco voltam ao Atlético diante do Mirassol pelo Brasileirão

Desfalques contra o Caracas, na última quarta-feira (24), pela terceira rodada da Sul-Americana, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Hulk se juntam à delegação do Atlético-MG para enfrentar o Mirassol diretamente no interior paulista. O duelo ocorrerá às 18h30 (de Brasília) de sábado (26), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.