Fluminense planeja lançamento de novo uniforme 2

O Fluminense planeja lançar seu novo uniforme 2 na primeira quinzena de maio. A ideia do clube é, assim, começar as vendas no dia 9 do próximo mês, com a estreia da nova camisa no dia 11, contra o Atlético-MG, pela oitava rodada do Brasileirão.

Segundo informações do “ge” desta quinta-feira (24), o Conselho Deliberativo do clube aprovou o novo uniforme no último 30 de janeiro. A nova camisa deverá ser utilizada pelo Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá entre junho e julho deste ano.