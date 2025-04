Fluminense busca encerrar incômodo jejum no clássico contra o Botafogo

Tricolor não vence o arquirrival desde 2022, com um empate e sete derrotas desde então, e tenta encostar no Palmeiras, líder do Brasileirão

Nesse sentido, o último triunfo da equipe de Laranjeiras sobre o Alvinegro aconteceu no dia 26 de junho de 2022, em jogo disputado pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Na época, o zagueiro Manoel, que busca voltar a ter oportunidade entre os titulares, estufou a rede e garantiu a vitória por 1 a 0.

Depois de atuar com os reservas, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Afinal, no próximo sábado (26), às 21h (de Brasília), a equipe carioca mede forças com o Botafogo, no Nilton Santos, pela 6ª rodada. Para voltar a triunfar na competição, o Tricolor terá que quebrar um jejum de oito partidas sem vencer o rival.

Desde então, as equipes se enfrentaram oito vezes, com um empate e sete vitórias seguidas do Glorioso. Na era dos pontos corridos, aliás, os rivais mediram forças em 37 oportunidades, com 14 vitórias para o Botafogo, 12 para o Fluminense e 12 empates.

Invicto desde que assumiu o comando do Flu, Renato Gaúcho optou por permanecer no Rio de Janeiro com os titulares ao longo da semana e enviar os reservas para o duelo com o Unión Española, no Chile. Coube a Alexandre Mendes comandar a equipe de reservas, que não teve uma boa atuação, mas conseguiu um ponto.

Por fim, o Fluminense terá mais uma oportunidade de tentar encostar na liderança do Brasileirão. Com 10 pontos, três de diferença para o líder Palmeiras, o time tropeçou para o Vitória no Maracanã. Agora, tenta vencer no primeiro clássico de Portaluppi desde seu retorno.