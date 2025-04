Fabinho Soldado volta a São Paulo ainda sem acerto com Dorival

Corinthians e treinador ainda negociam questões financeiras. Diretor retorna com conversas avançadas, mas sem uma assinatura de contrato / Crédito: Jogada 10

Fabinho Soldado está de volta a São Paulo. Após dois dias em Florianópolis negociando com o técnico Dorival Júnior, o diretor executivo do Corinthians voltou sem o treinador, mas com conversas bem avançadas. A partir de agora, as tratativas aconteceram à distância com o treinador. Ainda não houve um acerto financeiro.

O diretor voltou também para acompanhar o Corinthians nesta quinta-feira (24/4). A equipe encara o Racing-URU, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Apesar de retornar sem um treinador, Fabinho Soldado se mostrou bem confiante para um desfecho positivo. Existe, inclusive, uma expectativa que Dorival Júnior assine contrato com o Timão ainda nesta quinta-feira. A proposta do Corinthians é de um contrato até o fim de 2026, quando acaba o mandato do presidente Augusto Melo. O Timão foi informado também que Dorival rompeu o contrato de trabalho com a CBF, mas ainda discute os termos para a rescisão do contrato de imagem com a entidade. Isso, porém, não é um impeditivo para que ele inicie um novo trabalho agora. Inclusive, a novela que vem se formando na imprensa entre ele e o Corinthians vem incomodando o comandante. Dorival Júnior, que inicialmente foi tratado como plano A, voltou a ter força no Corinthians com a desistência de Tite em cima da hora. O Corinthians buscava uma opção confiável, experiente e, de preferência, que esteja disponível no mercado. Ainda não é possível cravar, mas as negociações com o ex-técnico da Seleção Brasileira está bem avançada.