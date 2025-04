Ex-jogador critica Depay após Corinthians demitir Ramón Díaz: ‘Tem que ficar quieto’

Ex-atleta entende que declaração do atacante holandês após partida do Corinthians pode ter sido crucial para a saída do técnico / Crédito: Jogada 10

A declaração polêmica de Memphis Depay ao condenar o desempenho do Corinthians na derrota para o Fluminense por 2 a 0, pelo Brasileirão, continua tendo repercussão. Em participação no programa “Arena SBT”, o apresentador Benjamin Back questionou Cafu sobre a alegação do atacante. Assim, o capitão do pentacampeonato da Seleção Brasileira considera que a manifestação tenha interferido para a demissão da antiga comissão técnica. “Depois dessa declaração, talvez tenha sido gota d’água para diretoria demitir o Ramón. De verdade, jogador tem que ficar quieto e jogar futebol. Não tem que ficar falando de treinador”, pontuou o ex-lateral-direito.

Dois outros ex-atletas também tiveram discursos semelhantes ao de Cafu em edições anteriores da atração. Kleber Gladiador e Carlos Alberto não gostaram das declarações de Memphis Depay após o revés do Corinthians. Assim, a dupla opinou sobre as falas do jogador. Para eles, o holandês foi covarde, uma vez que as críticas dele não devem ser feitas em entrevistas – e não foram feitas nem pelo técnico Ramón Díaz. "Eu acho que ele só falou besteira, eu acho que ele só fez besteira nessas declarações dele. Acho desnecessário, a roupa suja se lava em casa. O Carlos Alberto falou uma coisa que realmente é verdade, a gente nunca viu o Ramón Díaz ter esse tipo de atitude, por mais problemas que tenha. Aí, você vê o jogador fazer. Ele tem que olhar para ele", explicou Kléber Gladiador. Enquanto isso, Carlos Alberto reforçou durante 'discussão' sobre as declarações.

“Isso (declarações de Memphis) eu acho covardia. É covardia fazer isso. Se fosse um grupo diferente, encurralariam ele”, afirmou. Declarações de Depay Memphis Depay deixou a Neo Química Arena muito incomodado após a derrota e fez um desabafo em entrevista. Ele disse que a equipe não pode se achar a melhor do mundo por ter conquistado o Paulista há alguma semanas.