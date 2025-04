Estêvão revela conversa com Neymar após perder pênalti em clássico pelo Palmeiras

Situação aconteceu no Campeonato Paulista contra o Corinthians, e craque do Santos resolveu conversar com joia alviverde

Vendido ao Chelsea ainda aos 17 anos, em um negócio de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões), Estêvão, portanto, defenderá o clube inglês no meio da temporada brasileira e no início de uma nova no Velho Continente.

Estêvão é o grande nome do Palmeiras há pelo menos uma temporada e meia, principalmente após a saída definitiva de Endrick para o Real Madrid. Nesta quinta-feira (24), ao completar 18 anos, o jovem revelou uma conversa marcante com Neymar. O diálogo aconteceu na sequência da partida em que perdeu uma cobrança de pênalti contra o Corinthians, pelo Paulistão, no Allianz Parque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEJA: Confira como o Palmeiras trabalha para jogar na altitude pela Libertadores

“A primeira vez que ele me mandou mensagem, quase chorei. E você lembra como fiquei triste quando perdi o pênalti contra o Corinthians? Pai, você costuma me dar uma análise completa do meu jogo, mas, daquela vez, não houve palavras. Você somente olhou para mim e percebeu que eu estava completamente destruído”, contou Estêvão.

“Aí chequei minha DM e vi: Neymar Jr. Outra mensagem direta do meu ídolo no futebol. Ele realmente não precisava ter feito isso, mas sabia quanta pressão um garoto de 17 anos pode suportar no Brasil, e como os fãs e a mídia podem te chutar quando você está para baixo”, concluiu a joia do Alviverde sobre o craque revelado pelo Santos.

Estêvão afirma impacto positivo da mensagem

Ainda na carta, o palmeirense afirmou que a mensagem teve um impacto positivo sobre ele. Dias antes, Neymar havia confirmado seu retorno ao futebol brasileiro. Estêvão, por sua vez, chegou à final do estadual contra o mesmo Corinthians e ficou com o vice-campeonato. Agora, no dia em que completa 18 anos, estará em campo na altitude para enfrentar o Bolívar, pela terceira fase da Libertadores.