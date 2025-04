Estêvão passa mal por causa da altitude: ‘Aqui é surreal’

O Palmeiras conquistou uma grande vitória sobre o Bolívar a 3,6 mil metros acima do nível do mar. Apesar do resultado positivo, a altitude de La Paz, na Bolívia, causou um mal-estar em Estêvão, que chegou a vomitar antes de ser substituído no início do segundo tempo. O jovem atacante, que completou 18 anos nesta quinta-feira (24), marcou o segundo gol do time no triunfo por 3 a 2 no Estádio Hernando Siles.

Já no fim do primeiro tempo, Estêvão mostrava sinais de cansaço, mas voltou para o segundo tempo. Logo após uma corrida, sentiu-se mal e pediu para ser substituído. Aos 13 minutos, após o Bolívar empatar a partida, Estêvão caiu no gramado, vomitou e precisou sair de maca. Mauricio entrou em seu lugar e acabou marcando o gol da vitória alviverde. Além disso, já no banco, Estêvão continuou enjoado e recebeu atendimento da equipe médica do Palmeiras.