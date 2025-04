Cuello lamenta empate do Atlético contra o Caracas: ‘Não esperávamos’

Argentino apontou que alternativas do Galo não funcionaram na partida e reforçou foco para reverter os erros apresentados na Venezuela

O Atlético ainda não venceu fora de casa na Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (23), o Galo ficou no empate em 1 a 1 contra o Caracas, na Venezuela. O Alvinegro saiu na frente no primeiro tempo, mas permitiu o empate dos donos da casa.

Mesmo com algumas ausências, como Hulk e Gustavo Scarpa, o resultado fora de casa não é visto com bons olhos. É o que destacou o argentino Cuello, na saída de campo. O atacante destacou que o grupo não esperava pelo empate na Venezuela, mas lembrou que ainda há jogos a serem disputados no torneio.