Cuca questiona elenco do Atlético e crítica oportunidades desperdiçadas em empate

Treinador acredita que equipe que entrou em campo na Venezuela está abaixo do nível do Galo e crítica falta de pontaria alvinegra

O Atlético ficou devendo em mais uma atuação pela Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (23), o Galo ficou apenas no empate contra o Caracas, após ter saído na frente no placar e permitir que os donos da casa igualassem o marcador.

Como iniciou as partidas com várias alterações, Cuca comentou sobre o nível do elenco. O treinador não deixou de mostrar insatisfação com o desempenho do time na Venezuela, mas apontou que há motivos para questionar a qualidade do plantel.