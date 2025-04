Craques do futebol promovem seletivas para jovens atletas no Brasil

Lançado no início de 2025, o Manual do Bruxo, idealizado por Ronaldinho Gaúcho, propõe um ecossistema de ensino dividido em três etapas: vídeo-aulas voltadas ao desenvolvimento técnico e criativo, seletivas presenciais e a escolha final dos participantes pelo próprio ex-jogador.

Ex-jogadores da Seleção Brasileira e craques do futebol estão à frente de projetos voltados à descoberta e formação de novos talentos na modalidade. Assim, Ronaldinho Gaúcho , Tamires, Júlio César e Luiz Gustavo participam de programas que aliam seletivas presenciais ao uso de plataformas digitais e Inteligência Artificial (IA), com o objetivo de ampliar o alcance e a eficiência dos processos de avaliação.

Segundo a organização, o projeto “visa devolver a magia ao futebol mundial” e já conta com mais de 300 mil inscritos ao redor do mundo. Os participantes também têm acesso a aulas com o analista tático Diego Vieira, CEO da Outlier FC, que atua com atletas como Endrick (Real Madrid), Andreas Pereira (Fulham) e Talles Magno (Corinthians).

“É gratificante vermos o sucesso deste projeto, uma vez que buscamos proporcionar as mesmas chances a todos os jovens atletas. O Manual do Bruxo é um ecossistema de ensino que visa ajudar os alunos a conquistarem os seus sonhos no mundo do futebol com as dicas valiosas de um ídolo da seleção brasileira e do futebol mundial”, afirma Leandro Almeida, vice-presidente de operações da iniciativa.

Projeto Estrelas

No futebol feminino, o projeto Estrelas tem a lateral Tamires como líder e busca desenvolver jogadoras com idades entre 9 e 17 anos. O programa oferece suporte médico, odontológico e nutricional, além de treinamentos esportivos. Atualmente, 120 atletas participam da iniciativa, que já beneficiou mais de 3 mil meninas, sendo que 78 delas foram encaminhadas para clubes nacionais e internacionais.

“Estamos muito orgulhosas com o trabalho realizado e os resultados que tivemos. Durante nossa trajetória, levamos jogadoras para clubes de destaque, como Corinthians, São Paulo e Ferroviária, o que atesta a credibilidade que temos na indústria esportiva. Estamos comprometidas em formar integralmente as meninas, não apenas como atletas, mas como pessoas. Em 2024, iniciamos o trabalho com a categoria sub-10, faixa etária que grande parte dos clubes ainda não trabalham, com objetivo de ampliar as oportunidades das promessas da modalidade”, diz Camila Estefano, gerente geral do projeto.