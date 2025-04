Clube da elite no Equador tem folha salarial surpreendente

A luta pelo título de uma competição de elite na América do Sul, naturalmente, soa como algo que carece de investimentos consideráveis para se sustentar. Ainda mais quando falamos da folha salarial de um clube na situação do Vinotinto FC, do Equador, que acabou de ascender da segunda divisão nacional.

Entretanto, em entrevista para a Radioactiva, o diretor geral do clube, Juan Manuel Durán, mostrou que a gestão do clube não pensa dessa maneira, pelo contrário. Segundo informação vinda do próprio dirigente, a folha salarial mensal de todos os 28 jogadores que integram o plantel somam a quantia de 95 mil dólares. Na atual cotação, o valor equivale a R$ 538,5 mil.

Desse modo, a média salarial dos atletas que compõem o elenco do Vinotinto FC está em 3,4 mil dólares, pouco mais de R$ 19 mil. Para se ter uma ideia, o clube de menor folha salarial no Brasileirão da Série A é o Juventude. A saber, o clube de Caxias do Sul, mensalmente, investe R$ 1,9 milhão.

Mesmo quando se faz a comparação com um clube de seu país, a diferença da entidade radicada na cidade de Cayambe, famosa pelo vulcão homônimo, é considerável. O Barcelona de Guayaquil, clube de maior torcida no Equador, tem uma folha salarial que equivale a R$ 7,5 milhões.

Briga na parte alta

Apesar da distância financeira, o início da trajetória do Vinotinto na elite equatoriana é bastante promissor. Com 18 pontos ganhos após nove rodadas, o time dirigido pelo técnico argentino Juan Grabowski está empatado na ponta da tabela com Independiente del Valle e Barcelona. Contudo, dentro dos critérios de desempate, o Del Valle está na liderança, seguido pelo Vinotinto e, na sequência, vem a representação de Guayaquil.