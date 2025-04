CBF volta a colocar Ancelotti como prioridade na Seleção Brasileira

Italiano vive situação delicada no Real Madrid, e jogos contra Barcelona serão determinantes; Líderes do Brasil aprovam chegada do treinador

Com a temporada decepcionante do Real Madrid, o treinador Carlo Ancelotti, de 62 anos, não deve seguir no comando do clube espanhol. De acordo com informações do “Uol”, a saída do italiano é praticamente certa, só faltando definir em que momento isso irá ocorrer. Diante disso, a CBF se movimenta e coloca o treinador como prioridade para assumir a Seleção Brasileira.

O Real Madrid vai avaliar as partidas de Ancelotti nos dois jogos contra o Barcelona. O primeiro é na final da Copa do Rei, que acontece neste sábado (25), uma derrota para o maior rival pode selar a demissão do treinador italiano. O outro jogo será no próximo dia 11, pelo Campeonato Espanhol. O Barça, afinal, lidera a competição com quatro pontos de vantagem e pode tirar chances de título do Real.