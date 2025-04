Cássio falha, Cruzeiro perde para o Palestino e se complica na Sul-Americana

Cabuloso fez boa partida no Chile, mas perdeu muitas oportunidades, acabou tendo um vacilo no goleiro no final e chegou a terceira derrota

Com o resultado, o clube brasileiro permanece na lanterna do Grupo E, sem somar pontos. Os chilenos lideram a chave, com nove pontos. Nesta situação, o Cruzeiro só briga por uma vaga nos playoffs, com chances mínimas de avançar de forma direta.

O Cruzeiro se complicou de vez na Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (24), a Raposa perdeu por 2 a 1 para o Palestino, no Chile. O clube mineiro conheceu a sua terceira derrota em três partidas do torneio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agora, a Raposa foca no próximo desafio, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, em Uberlândia, no próximo domingo (27). Pela Sul-Americana, a Raposa visita o Mushuc Runa, no Equador, no dia 07 de maio. Já o Palestino vai até a Argentina encarar o Unión Santa Fe.

Cruzeiro joga melhor, mas sai atrás

O Cruzeiro começou melhor, pressionando no campo de ataque e tendo mais posse de bola. Na primeira oportunidade, Gabigol deu passe açucarado para Lautaro, que chutou em cima de Pérez. No rebote, Rodriguinho chutou duas vezes e León salvou quase que em cima da linha.

A Raposa seguiu pressionando e criando oportunidades. Rodriguinho recebeu de Dudu e bateu colocado para fora. Depois, Gabigol deu um belo passe para Lautaro, que tentou driblar Pérez, mas acabou sendo interceptado pelo goleiro. A máxima mais famosa do futebol entrou em ação e os chilenos saíram na frente. Após cobrança de escanteio, Benítez arriscou de fora da área, a bola desviou em Fernández e morreu na rede, abrindo o marcador.

Raposa empata, mas é castigada na sequência

Logo no começo da segunda etapa, o Cruzeiro tomou um susto. Marabel recebeu na cara do gol e acabou mandando para fora. Apesar de os mineiros criarem mais oportunidades, as chances foram mais escassas depois do intervalo.