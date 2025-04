Cássio Barros fala sobre vantagem do Vasco na Copa do Brasil Sub-17

O técnico Cássio Barros celebrou mais um resultado expressivo à frente do Vasco Sub-17. Na última terça-feira (22), a equipe venceu o Flamengo por 4 a 2 pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil da categoria. A vitória fora de casa coloca o Cruz-Maltino em vantagem no confronto decisivo, que terá seu segundo capítulo na próxima terça-feira (29).

O triunfo é o sétimo sob o comando de Cássio em nove partidas, aliás. A campanha até aqui, afinal, conta com passagens por Coimbra Sports, Cuiabá e Mazagão-AM, consolidando o trabalho do treinador, que também comanda o time no Campeonato Carioca Sub-17.