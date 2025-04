Bruxa solta no Grêmio: Gustavo Martins sofre lesão no joelho direito

O Grêmio informou nesta quinta-feira (23) que o zagueiro Gustavo Martins é mais um desfalque para a sequência da temporada. Exames de imagem constataram um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. O clube não estipulou um prazo para o período de recuperação e retorno aos gramados. Em um primeiro momento, a comissão técnica optou por preservá-lo da viagem para a Argentina, depois de o atleta reclamar de dores na região depois de uma disputa pela bola no treino de quarta (23).

Tal cenário se torna um motivo de preocupação para o clube por uma possível escassez de opções para a posição. Gustavo Martins é o terceiro defensor que se machuca em pouco mais de uma semana. No dia 15 de abril, Rodrigo Ely sofreu uma grave contusão no joelho esquerdo e praticamente está fora do restante da temporada. Na segunda-feira passada (21), Wagner Leonardo, tomou conhecimento que também estará sem condições de atuar depois de sofrer um problema muscular no quadril durante o Gre-Nal.