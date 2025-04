Bolívar x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Com 100% de aproveitamento na Libertadores, Verdão vai até a altitude de La Paz encarar os bolivianos, no Estádio Hernando Siles

Haja fôlego! O Palmeiras terá que enfrentar a altitude nesta quinta-feira (24/4), às 19h. Afinal, o Verdão terá pela frente o Bolívar, no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Verdão ainda está com 100% de aproveitamento na competição, após ter vencido os dois primeiros jogos. Em contrapartida, os bolivianos perderam na estreia para o Cerro Porteño, mas se recuperaram em seu último compromisso ao bater o Sporting Cristal, justamente em seu território onde costuma ser muito forte.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir o embate, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Rafael, com sua voz inconfundível, narra a peleja. Com seus conhecimentos inquestionáveis, Cleiton Santos veste a 10 nos comentários. Por fim, o craque David Silva fecha o trio de ataque, nas reportagens.



