Barboza resume fase do Botafogo: ‘Erros estão custando os jogos’

Zagueiro e um dos líderes do grupo, Alexander Barboza resumiu o sentimento após a derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Estudiantes (ARG) , nesta quarta-feira, em La Plata, pela Libertadores. Visivelmente abatido, o argentino lamentou mais um resultado negativo e afirmou que erros estão custando os jogos.

A equipe comandada por Renato Paiva acumula uma sequência negativa. Nas últimas cinco partidas, são três derrotas, um empate e apenas uma vitória, que aconteceu contra o Carabobo, no Nilton Santos, pela segunda rodada da Libertadores.

Com o resultado, o Botafogo segue com três pontos, contra seis do Pincha e sete da Universidad de Chile. O Carabobo, da Venezuela, é o lanterna, com apenas um. Ao menos, a Sul-Americana aguarda os cariocas para manter o “planejamento” de John Textor.

