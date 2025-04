Bahia x Nacional-COL, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Bahia enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, nesta quinta-feira (24), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida, que pode valer a liderança do Grupo F, acontece na Arena Fonte Nova, com casa cheia para apoiar o Tricolor de Aço. A bola rola às 21h (horário de Brasília).

Aldo Luiz está com as cordas vocais afinadas para narrar a peleja. Deyvid Xavier, com suas ponderações sempre pertinentes, comenta. Na reportagem, o intrépido André Bachá é o escalado. A Voz do Esporte acompanha o jogo, ao vivo, a partir de 20h.



