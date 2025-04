Auxiliar explica escalação de reservas no Fluminense: ‘Planejamento técnico e físico’

Alexandre Mendes admite que Tricolor não fez um bom jogo no empate com o Unión Española, no Chile, mas conseguiu um bom resultado / Crédito: Jogada 10

Com uma escalação repleta de reservas, o Fluminense arrancou um empate do Unión Española por 1 a 1 no último minuto, pela 3ª rodada da Sul-Americana, no Chile. Assim, Alexandre Mendes, auxiliar que comandou a equipe no lugar de Renato Gaúcho, explicou a opção de utilizar os jovens da base e poupar todos os titulares na partida. “Nós temos um grupo, um elenco. Qualquer jogador que está dentro do elenco tem capacidade de jogar. Existe um grupo e um planejamento técnico e físico. Usamos, dentro dele, uma decisão que pudesse favorecer os jogadores que não vinham jogando. Apesar da falta de entrosamento e do campo sintético, acho que foi uma decisão acertada. Não fizemos um bom jogo, mas conseguimos um resultado justo”, disse.