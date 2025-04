Atlético de Madrid vence o Rayo e se mantém com chances de título em LaLiga

O Atlético de Madrid ainda sonha com a conquista do título espanhol. Afinal, nesta quinta-feira (24), o Colchonero venceu o Rayo Vallecano por 3 a 0, no Metropolitano, e segue com chances matemáticas de faturar La Liga após 33 rodadas disputadas. Sorloth, Gallagher e Julián Álvarez marcaram os gols do triunfo.

O resultado mantém o Atlético na terceira colocação, agora com 66 pontos, a dez do líder Barcelona e a seis do Real Madrid, faltando cinco rodadas para o fim do Campeonato Espanhol. Já o Rayo Vallecano se mantém no meio da tabela, com 41, na 11ª posição.