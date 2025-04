Artilheiro do Palmeiras no ano, Flaco López aumenta sombra em Vitor Roque

Argentino tem seis gols na temporada e tenta recuperar espaço no time titular após chegada do 'Tigrinho'

A chegada de Vitor Roque fez com que muitos torcedores do Palmeiras enxergassem a busca por um centroavante se encerrar. Contudo, o artilheiro do time no ano é um velho conhecido: Flaco López. O argentino voltou a viver um bom momento e virou uma grande sombra para a principal contratação do clube no ano.

Aliás, Flaco López terá a chance de ser titular mais uma vez. O argentino começará a partida contra o Bolívar, nesta quinta-feira (24), em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Vitor Roque tem um entorse no tornozelo e sequer viajou com a delegação para a Bolívia.

Contudo, mais do que a ausência de Vitor Roque, Flaco López vem mostrando que merece uma chance. Contra o Fortaleza, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador marcou o gol da vitória no Castelão. Além disso, chegou a seis na temporada e empatou com Estêvão na artilharia do Verdão no ano.

Com dez jogos pelo Palmeiras desde que foi contratado do Barcelona, Vitor Roque foi titular em nove e, apesar de algumas boas atuações, ainda não balançou as redes. Ele chegou a marcar duas vezes, mas ambas foram anuladas.

Flaco López vive uma montanha russa em 2025

Flaco, por sua vez, tem seis gols e três assistências em 18 partidas na temporada (dez como titular). Além disso, ele foi o artilheiro do elenco em 2024 com 22 gols em 61 partidas. Já na atual temporada, ele começou com dificuldades e cobrado por Abel Ferreira, que chegou a preferir o garoto Thalys do que o argentino.