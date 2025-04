América-MEX foca em jogo que pode colocá-lo em grupo do Flamengo no Mundial

Time comandado por André Jardine se movimenta para jogo contra o LAFC, dos EUA, que pode garantir vaga no torneio entre clubes do mundo

O América do México se movimenta nos bastidores para disputar um playoff decisivo contra o LAFC, dos Estados Unidos, que pode garantir uma vaga no Grupo D do Mundial de Clubes. Ou seja, o clube entraria no grupo do Flamengo, Chelsea e Espérance de Túnis. A informação é da “ESPN”.

