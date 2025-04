Abel exalta vitória do Palmeiras na altitude: ‘Sacrifício, esforço e inteligência’

O técnico Abel Ferreira exaltou o sacrifício dos jogadores do Palmeiras na vitória sobre o Bolívar por 3 a 2 nesta quinta-feira (24) . Afinal, o duelo pela terceira rodada da Copa Libertadores aconteceu na altitude de La Paz, a 3,6 mil metros acima do nível do mar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Disse aos jogadores que iriam sofrer, assim como em Fortaleza. Aqui seria procurar o ar para respirar. Eu subi escada e estou cansado, imagina os jogadores. Somente quatro clubes (brasileiros) ganharam aqui”, comentou Abel Ferreira.

Palmeiras 100% na Libertadores

Com a importante vitória, o Verdão segue 100% no torneio continental e na liderança isolada do Grupo G, com nove pontos. Apesar do bom momento do Palmeiras, Abel Ferreira criticou a imprensa e revelou um conselho que deu aos jogadores: “Não ler o que escrevem porque agora vão ser muitos elogios”. Segundo o técnico, isso é uma armadilha.

“Se me permite, tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora são os mesmos que nos rasgaram no Paulista e ainda fomos à final. Nossa força é que sabemos o que fizemos dentro. E tudo leva tempo. Mesmo com os lesionados, fizemos o Paulistão sem nenhum reforço e fomos muito bem. Aos jogadores, falo para não ler o que escrevem porque agora vão ser muitos elogios, e é armadilha. Quando deixam massagear nosso ego, é um perigo”, disse.

O técnico português ainda analisou alguns pontos em que a equipe pode melhorar.