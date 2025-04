‘Todo mundo falava que o Botafogo não se classificaria no ano passado’

O Botafogo está em uma situação delicada na Copa Libertadores. Com a derrota para o Estudiantes por 1 a 0, na quarta-feira (23), em La Plata, estacionou na terceira colocação do Grupo A e ficou mais distante do rival argentino e da Universidad de Chile. Os alvinegros somam três pontos contra seis do Pincha e sete da La U. Somente o Carabobo, da Venezuela, com um, está atrás dos cariocas na briga por duas vagas nas oitavas de final.

Curiosamente, por ironia do destino, em 2024, quando sagrou-se campeão continental, nesta altura do campeonato, o Botafogo tinha o mesmo número de pontos de 2025. Porém, nas três rodadas jornadas finais, obteve a classificação, por antecipação, com apenas um jogo de local e dois como visitante. Agora, o Mais Tradicional tem dois embates no Estádio Nilton Santos. Contudo, antes da sequência no Colosso do Subúrbio, vai à Venezuela, onde mede forças com o Carabobo.