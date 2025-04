‘Era uma obrigação’, diz Romero após vitória do Corinthians na Sula

Com gol de Ángel Romero, o Corinthians conquistou sua primeira vitória na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (24). O Alvinegro bateu o Racing-URU por 1 a 0 na Neo Química Arena. Com o resultado, o Timão segue vivo no torneio continental ocupando a terceira colocação do Grupo C, com quatro pontos.

O time paulista, aliás, jogou com um a menos desde os 15 minutos, quando Félix Torres foi expulso por entrada violenta no adversário. Após a partida, o atacante paraguaio comentou sobre a importância do triunfo.