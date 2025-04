Vídeo flagra presidente do San Lorenzo em suposto caso de suborno

Marcelo Moretti aparece recebendo considerável montante em meio a uma reunião / Crédito: Jogada 10

Um vídeo com caracerísticas de suborno envolvendo o presidente do San Lorenzo, Marcelo Moretti, foi divulgado pela emissora de TV argentina El Nueve. Na filmagem em questão, o mandatário do clube de Boedo aparece recebendo um considerável montante de dinheiro para integrar um jovem as categorias de base do Ciclón.

Em reunião envolvendo Moretti, María José Scottini (mãe do jovem atleta) e Francisco Sánchez Gamino, suposto intermediário, o presidente do San Lorenzo chega a dizer como deveriam ser os trâmites para que a situação não aparentasse o caráter de favorecimento. Nesse sentido, ele menciona qual seria o valor pedido para a contratação do jovem sem maiores avaliações: 25 mil dólares (R$ 142,1 mil). "Fale como se isso fosse um negócio. Os caras me disseram 'não sei o que, 25 mil dólares'. Faça um tipo, para os pessoal ver. É chocante que eu diga, o presidente…", detalha o mandatário da representação argentina. "Não é chocante para mim. Você pode fazer o que quiser com isso, não me interessa. Não é meu assunto", assegura Scottini. Além da natureza de gravidade envolvendo um clube tradicional do país, o tema teve desdobramentos até mesmo na estrutura de gestão do presidente da Argentina, Javier Millei. Isso porque Gamino, intermediário da negociação, ocupava o cargo de Diretor de Estudos para Planejamento Estratégico da Diretoria Nacional de Análise e Estudos da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Com isso, logo após a popularização do vídeo, ele foi exonerado da função.