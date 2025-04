Victor Hugo pode voltar ao Flamengo após fim de empréstimo

O Goztepe tem prazo até o fim de junho para exercer a opção de compra. São duas possibilidades de compra previstas no contrato. A primeira de 8 milhões de euros (R$ 51,8 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do jogador. Além desta, 6 milhões de euros (R$ 38,8 milhões) por 60% dos direitos do atleta.

No entanto, a diretoria rubro-negra acredita que não vai se concretizar a compra. Fora isso, o staff do jogador acredita que pode surgir outras propostas da Europa.

Victor Hugo tem dois gols em 29 jogos pelo Goztepe nesta temporada. Caso a compra pelo Goztepe realmente não aconteça, o Flamengo ainda não decidiu se vai reaproveitar ou não o jogador. Contudo, o técnico Filipe Luís elogiou o volante em coletiva após empate com a LDU, na última terça-feira.

“Não é verdade (que está fora dos meus planos). Ninguém nem mencionou o nome do Victor Hugo para mim. Joguei com ele, gosto dele, é um meia que não perde a bola. Foi titular do Flamengo com o Sampaoli, perdeu espaço em 2024 e optou por sair. Eu dou opinião na montagem do elenco, mas não é minha (decisão). Se no dia de amanhã o Boto quiser trazer o Haaland, ele pode trazer sem falar comigo. Podem me escutar, mas a montagem de elenco é sempre da diretoria. No caso do Victor Hugo, não é verdade (que está fora dos planos)”, disse Filipe Luís.