Vasco tem início avassalador e goleia São Paulo no Brasileirão Sub-20

Em jogo com cinco gols no primeiro tempo, o Vasco goleou o São Paulo por 4 a 1, nesta quarta-feira (23), em São Januário, pela sétima rodada do Brasileirão Sub-20. O Cruz-Maltino teve um início avassalador e anotou quatro gols – Juninho, Avellar, GB e Bruno Lopes – em pouco mais de 30 minutos. O Tricolor Paulista, no entanto, descontou antes do intervalo, com Paulinho.

O Vasco dominou o primeiro tempo. Jogando em casa, o time carioca ditou o ritmo e explorou muito o vigor físico dos seus jogadores, que entraram em campo com muito gás. O primeiro gol da partida saiu aos 21 minutos, com Juninho. Depois disso, foram mais três gols em menos de 15 minutos: Avellar, aos 25; GB, aos 33; e Bruno Lopes, aos 34. O São Paulo descontou aos 40, com Paulinho.