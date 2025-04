Vasco iniciará grande sequência atuando longe de São Januário

Time faz breve despedida de seu caldeirão e parte para seis jogos consecutivos fora do Rio de Janeiro; confira os compromissos / Crédito: Jogada 10

O empate em 0 a 0 da última terça-feira (22) contra o Lanús (ARG) representou um breve “adeus” da torcida do Vasco a São Januário. Afinal, o time emplacará uma sequência de seis partidas seguidas atuando longe de seus domínios. São cinco como visitante e apenas uma como mandante. No entanto, tal partida será no Mané Garrincha, em Brasília (DF), já que a diretoria vendeu o mando ao grupo “Metrópoles”. O duelo em questão é contra o Palmeiras, a exemplo do que ocorreu em 2024, aliás, quando os times se enfrentaram no estádio na capital federal também pelo Brasileirão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Léo Jardim revela desejo de permanecer no Vasco: ‘Terá um desfecho positivo’ Veja a sequência A sequência se inicia já neste domingo (27), quando o Vasco visita o Cruzeiro, pela sexta rodada do Brasileirão. A partida será no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Como o Mineirão estará inapto a receber jogo por conta do show do cantor Gusttavo Lima, a diretoria da Raposa transferiu o duelo para o interior mineiro. Depois, o Cruz-Maltino se volta para a Copa do Brasil. Quis o destino que o duelo de ida contra o Operário-PR fosse, dessa forma, fora de casa. É no dia 1º de maio, em Ponta Grossa, pela terceira fase da competição. Após tal viagem, o time vai para Brasília para o citado duelo contra o Palmeiras, no dia 4 de maio, válido pela sétima rodada da liga nacional. O compromisso seguinte é por uma terceira competição: a Sul-Americana. Mais três dias depois de enfrentar o Verdão, o Vasco viaja à Venezuela, onde enfrenta o Puerto Cabello (VEN), pela quarta rodada da fase de grupos. A sequência ainda conta com outras duas viagens, sendo uma delas internacional.