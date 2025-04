Uefa avalia novas mudanças no formato da Champions League; confira

Fim da prorrogação, vantagem para melhores campanhas e confronto entre times do mesmo país estão entre as propostas que serão discutidas em maio

A Uefa está avaliando a possibilidade de implementar três novas mudanças no formato da Champions League a partir da temporada 2025/26. As ideias surgem como tentativa de aperfeiçoar o novo modelo adotado nesta temporada. As propostas, reveladas pelo jornal alemão “Bild”, serão debatidas oficialmente no dia 30 de maio, em uma reunião do Comitê de Competições de Clubes, em Munique.

Uma das alterações mais relevantes é o possível fim da prorrogação nos confrontos de mata-mata. A proposta sugere que, em caso de empate no tempo regulamentar, as partidas sejam decididas diretamente nos pênaltis. A justificativa principal é aliviar a carga física sobre os jogadores, considerando o calendário apertado e o aumento no número de lesões.