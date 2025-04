Thiago Silva traça objetivo no Mundial: ‘Representar bem as cores do Fluminense’

Campeão da Libertadores de 2023, o Tricolor garantiu uma vaga na competição e irá receber 15,21 milhões de dólares (cerca de R$ 87 milhões, na cotação atual) por participação. Além disso, terá mais 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 43 milhões) se avançar às oitavas.

Em campo, um dos pilares da equipe é justamente o Monstro, que tem enorme bagagem no futebol europeu e em competições internacionais. Afinal, ele já disputou quatro edições da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira e foi campeão com o Chelsea do antigo Mundial de Clubes (agora Copa Intercontinental), em 2021.

“É emocionante disputar novamente um torneio mundial. Já que tive esse privilégio de disputar e ganhar com o Chelsea. Com certeza, te traz uma lembrança boa, e essa lembrança que a gente vai tentar levar para o Mundial com o Fluminense. E, mais do que isso, o quanto de visibilidade esse Mundial vai te dar”, frisou.

Grupo do Tricolor