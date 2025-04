TAS analisa disputa por vaga no grupo do Flamengo no Mundial

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) realizou nesta quarta-feira (23) uma audiência para analisar a disputa pela vaga do León, do México, adversário do Flamengo, que foi excluído do Mundial de Clubes de 2025. O Alajuelense, da Costa Rica, alega ter direito através do ranking da Concacaf, que é um dos critérios de classificação. Portanto, entrou com uma ação junto à corte para ficar com o lugar do clube mexicano.

A audiência foi realizada em Madri, na Espanha, e durou cerca de cinco horas. O TAS deve dar uma posição nas próximas semanas, segundo o advogado do clube costarriquenho, León Weinstock.