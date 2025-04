São Paulo vence Libertad e assume liderança do Grupo D na Libertadores

Com a vitória, o São Paulo chegou a sete pontos e assumiu a liderança do Grupo D. Nas últimas três partidas da fase de grupos, terá dois dentro de casa. Assim, a classificação fica bem encaminhada. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (26), às 18h30 (de Brasília), contra o Ceará, no Castelão, pela 6ª rodada do Brasileirão.

Desfalcado e sob forte chuva, o São Paulo conquistou uma importante vitória fora de casa na Libertadores. Após um primeiro tempo truncado, o Tricolor cresceu na etapa final e venceu por 2 a 0, nesta quarta-feira (23), em Assunção, no Paraguai, pela 3ª rodada da fase de grupos. Dessa forma, assumiu a liderança do Grupo D. Os gols foram marcados por Lucas Ferreira e André Silva. O time paraguaio ainda perdeu pênalti com Melgarejo.

Libertad perde pênalti, e São Paulo vence fora

Em um primeiro tempo truncado e sob forte chuva em Assunção, o São Paulo conseguiu dominar as ações e teve mais volume. Entretanto, não soube aproveitar as chances. André Silva, por exemplo, teve a melhor oportunidade da partida, mas isolou após receber livre na pequena área. O Libertad, por sua vez, se manteve vivo no jogo, mas pouco assustava também. Assim, o zero permaneceu no placar.

Devido a superioridade do São Paulo no primeiro tempo, Zubeldía enxergou a brecha para deixar a equipe mais ofensiva. Dessa forma, o treinador colocou Lucas Ferreira no lugar de Cédric Soares. Aliás, o jovem lateral foi responsável por abrir o placar. Aos 16 minutos, foi lançado por André Silva, invadiu a área e bateu no canto do goleiro.

Em desvantagem, o Libertad tentou correr atrás do prejuízo. O time paraguaio teve grande chance de empatar aos 22, quando o árbitro marcou pênalti de Wendell após revisão no VAR. Entretanto, Melgarejo bateu de forma displicente e acertou o travessão. Depois, o goleiro Rafael brilhou e salvou o São Paulo em chutes de Melgarejo, Caballero e Alcaraz.

Apesar dos esforços, o Libertad deixou espaços. Assim, permitiu o São Paulo explorar o contra-ataque. E isso custou caro. O Tricolor aproveitou a brecha e decidiu o jogo aos 37 minutos. Fundamental mais uma vez, Lucas Ferreira foi lançado e iniciou a jogada, que terminou com assistência de Ferraresi para André Silva fechar o placar e garantir a vitória tricolor em Assunção.