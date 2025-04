São Paulo: Calleri é operado no joelho e deve ter alta nos próximos dias

O atacante Calleri passou por cirurgia nesta quarta-feira (23) por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O São Paulo informou que o procedimento foi bem sucedido, e o jogador deve ter alta nos próximos dias. Assim, iniciará o processo de recuperação no Reffis.

A lesão do argentino ocorreu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, na última semana. O camisa 9 disputou bola no alto com Marlon Freitas e se machucou na queda. Calleri ainda tentou permanecer em campo mais alguns minutos, porém caiu novamente no gramado e pediu substituição.