Santos se empolga com recuperação de Neymar e muda programação do craque

Peixe coloca atacante para treinar e cuidar da lesão em dois períodos e passará a tomar as decisões finais, em vez do estafe do astro

O Santos está mais otimista para ter Neymar o mais breve possível. O craque iniciou o tratamento de recuperação há alguns dias e vai mudar sua rotina em relação ao período em que esteve lesionado no mês passado. Além de treinar em dois períodos, o atacante ficará mais tempo no CT Rei Pelé para cuidar das dores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Neymar tem uma lesão no músculo da coxa esquerda, muito parecida com aquela que tirou o craque na reta final do Campeonato Paulista. Naquela época, o craque estava treinando em apenas um período e era liberado para continuar os trabalhos em casa. Contudo, ele também cumpria sua agenda pessoal fora da cidade de Santos, que retardou um pouco o seu retorno aos gramados.

Agora, o craque vem sendo visto como mais consciente na necessidade de focar na sua recuperação. Além disso, o Santos orientou o jogador a se cuidar também fora do CT Rei Pelé para acelerar o retorno. Até aqui, a resposta vem sendo positiva.

Neymar fará alguns dias de trabalho em dois turnos, com orientações e centralização da recuperação no departamento médico do Peixe e não mais em seu estafe pessoal. A ideia é ter um controle mais claro da recuperação do jogador, mas sem deixar tudo a cargo de outros profissionais.

Neymar tem poucos jogos antes do fim de seu contrato com o Santos

Já excluindo a ausência no clássico contra o São Paulo, Neymar tem apenas mais nove partidas para atuar contra o Santos. São sete pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Copa do Brasil. Contudo, tanto o Peixe quanto o atacante prega cautela no retorno e não quer colocar em risco uma nova lesão, ainda mais grave.