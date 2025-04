Romero tem papel crucial em reação do Inter contra o Nacional-URU

O Inter deu muitos sustos no primeiro tempo contra o Nacional, do Uruguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, na noite de terça-feira (22). Isso porque o Colorado teve atuação aquém das expectativas e chegou a estar perdendo por 3 a 0. Apesar disso, a equipe demonstrou poder de reação na etapa complementar, especialmente com a entrada de Óscar Romero, e chegou ao empate.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mesmo assim, a modificação do técnico Roger Machado surtiu efeito. A intenção do comandante era de que o paraguaio auxiliasse na construção de jogadas do Inter. Com quase sete minutos em campo já teve papel fundamental, pois em lançamento deu assistência para o lateral-esquerdo Bernabei. Na oportunidade, com o gol, o argentino reduziu a desvantagem para um gol.

Inter cresceu defensiva e ofensivamente com a entrada de Romero

Apesar do pouco tempo em campo, Romero também criou duas grandes chances, no qual foi o líder do jogo neste aspecto. Além disso, foi o primeiro em passes longos corretos. Neste atributo, ele acertou oito de nove possíveis. O camisa 11 foi o segundo atleta do Inter em passes decisivos, com dois.

Inclusive, o paraguaio também teve cooperação essencial na parte defensiva do Inter na tentativa de neutralizar o Nacional, do Uruguai. Com três desarmes, Romero liderou a estatística entre seus companheiros. Aliás, o cenário é o mesmo para os duelos ganhos, sendo seis de oito possíveis.