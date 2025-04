Refugiados do Malawi disputam campeonato com camisas doadas pelo Santos

No início do ano, o Peixe, em parceria com a ONG Fraternidade sem Fronteiras, doou 30 camisas para os jovens do projeto. A ideia surgiu com Gilberto e Selma Afonso, santistas e voluntários da organização, que, ao visitarem Dzaleka, conheceram o técnico Bahati Isalimya Malaki, ex-jogador africano e “torcedor declarado do Santos”.

Técnicos e professores da Ubuntu Nation School — uma escola de futebol para crianças refugiadas em Dzaleka, no Malawi — participaram da YDS Pre-Season Cup, torneio realizado em Blantyre, no sul do país. Embora disputado na África, a competição ganhou um “toque brasileiro”. Os atletas de Dzaleka, que ficaram em terceiro lugar, entraram em campo com uniformes pelo Santos.

“É um projeto muito bonito, que atende cerca de 940 crianças no campo de refugiados, além de gerar diversos empregos aos adultos. Nós sentimos as dificuldades que eles enfrentam, por isso, é importante termos campanhas humanitárias voltadas para o desenvolvimento desses jovens. A iniciativa do Santos, que se tornou o primeiro clube do Brasil a colocar uma ação oficial dentro de uma escolinha de refugiados em um país da África Subsaariana”, destaca Gilberto.

O modelo das camisas faz homenagem a um dos episódios mais marcantes do futebol. A viagem do Santos à Nigéria, em 1969, para disputar uma partida amistosa com a seleção do Meio-Oeste do país africano. Naquele momento, em meio a um conflito armado, a população interrompeu suas atividades para ver o “Rei do Futebol” em campo — fato que eternizou o clube como o único capaz de “parar uma guerra”.

Promessa de nova doação do Santos

Em julho, o Peixe fará uma nova doação para as crianças do Ubuntu Nation School. Serão entregues 110 uniformes completos (camisas, shorts e meias), totalizando 440 itens. Além disso, a Fraternidade sem Fronteiras arrecadou fundos para distribuir chuteiras às crianças, somando mais de 550 peças, no total, para serem levadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.