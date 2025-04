Real Madrid vence Getafe e segue na cola do Barcelona

Clube merengue vai a campo com time misto e conquista três pontos fora de casa na 33ª rodada do Campeonato Espanhol

O Real Madrid está vivo na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Nesta quarta-feira (23), o clube merengue venceu o Getafe por 1 a 0, fora de casa, e segue na cola do líder Barcelona. Arda Güler marcou o gol da vitória no estádio Coliseum Alfonso Pérez, em confronto válido pela 33ª rodada de LaLiga. O técnico Carlo Ancelotti fez alterações no time e deu oportunidades para alguns jogadores, como Endrick e o próprio Arda Güler, de olho na decisão da Copa do Rei da Espanha no próximo sábado (26), contra o Barça.

Dessa maneira, o Real Madrid segue na segunda posição, com 72 pontos, quatro a menos que o Barcelona. O time catalão, por sua vez, venceu o Mallorca na última terça-feira (22) e colocou pressão nos merengues para vencer o duelo diante do Getafe.