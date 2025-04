Palmeiras culpa gramado do Castelão por lesões de Micael e Vitor Roque

O Palmeiras culpa o gramado do Castelão por causa das lesões sofridas pelo atacante Vitor Roque e o zagueiro Micael. O Verdão enfrentou o Fortaleza no estádio no domingo (20), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e saiu vencedor. Assim, a dupla retornou a São Paulo com dores.

O clube entende que o solo duro e irregular foram fundamentais para a torção do zagueiro e as dores do atacante. Os dois nem sequer viajaram com a delegação para La Paz, onde o Palmeiras encara o Bolívar, na quinta-feira (24), no Estádio Hernando Siles, pela Copa Libertadores.

Os jogadores relataram dificuldades com o gramado após a vitória no último final de semana. Abel também chegou a reclamar em alguns momentos das irregularidades. Aliás, o Palmeiras é um dos defensores do gramado sintético e diz preferir o artificial do que a grama natural em estado ruim.

No ataque, Flaco López deve assumir a vaga de Vitor Roque. Aliás, o argentino está com moral após marcar o gol da vitória em cima do Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileiro. Já na zaga, Fuchs deve ocupar a vaga de Micael. Vale lembrar que Murilo também está no departamento médico.

Palmeiras tem mais desfalques

Richard Ríos também se tornou desfalque por um edema na coxa. A situação dele, porém, não foi ocasionada pelo gramado no entendimento da comissão médica. Aníbal Moreno deve entrar no time, com Emiliano Martínez vindo jogar como segundo volante. Outra opção é Lucas Evangelista.