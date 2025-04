Palestino x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro visita o Palestino nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, no Chile, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Sem pontuar na competição, com duas derrotas, a Raposa amarga a lanterna do Grupo E. Por outro lado, o time chileno ocupa a segunda colocação, com três pontos. Confira mais informações sobre o duelo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Palestino

Após estrear com derrota para o Mushuc Runa, por 3 a 2, a equipe se recuperou no torneio ao derrotar o Unión Santa Fe em casa pelo placar de 2 a 0. Pelo Campeonato Chileno, vem de uma vitória e um revés. Para a partida, a equipe comandada pelo técnico argentino Lucas Bovaglio não tem desfalques confirmados até o momento.

O treinador, aliás, reconheceu a qualidade da equipe brasileira apesar do início ruim no torneio continental: “Vamos enfrentar o último vice-campeão, um rival duríssimo. Não arrancou bem na Copa, mas tem um grande plantel, com jogadores de hierarquia, jogadores de renome”.

Como chega o Cruzeiro

O Cabuloso vive situação crítica na Sul-Americana, afinal, perdeu os dois jogos que disputou até o momento no Grupo E – para o Unión Santa Fe fora de casa e, porteriormente, para o Mushuc Runa em casa. A sequência negativa deixa a Raposa na lanterna da tabela. Para a partida, chega após um empate com o São Paulo, vitória sobre o Bahia e derrota para o Bragantino no Campeonato Brasileiro.

No jogo importantíssimo, Leonardo Jardim terá Bolasie novamente no banco de reservas. O congolês voltou a treinar com a equipe após se recuperar de uma inflamação no joelho. O meia Japa, que estava fora desde janeiro por uma lesão muscular na coxa esquerda, também estará à disposição do time para estrear na temporada. Por outro lado, os laterais Fagner e William se tornaram dúvidas devido a queixas musculares. Por fim, Gabigol e Dudu podem retornar à titularidade no confronto.