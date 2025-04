Paiva, do Botafogo, revela inspiração no Barcelona: ‘Jogo posicional que aprendi na Espanha’

Em meio à expectativa para a disputa do Mundial de Clubes, o técnico Renato Paiva, do Botafogo, citou uma de suas grandes referências no futebol: o Barcelona. Em entrevista à Conmebol, o comandante português falou sobre as ideias que tem buscado implementar no elenco alvinegro ao longo da temporada.

Dessa forma, o treinador, que fez quase toda a carreira nas categorias de base do Benfica, passou por um período de estágio com Pep Guardiola nos tempos dos culés. O foco, então, é colocar em prática um jogo mais posicional, para ter a bola e fazer o Alvinegro ser protagonista.