Novorizontino x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder Furacão visita o Tigre do Vale pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (24)

O Athletico-PR visita o Novorizontino nesta quarta-feira (24), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela quinta rodada da Série B. O Tigre do Vale aparece na 12ª posição da tabela, com seis pontos, enquanto o Rubro-Negro é o líder do campeonato, somando nove. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do serviço de streaming Disney+, do canal aberto RedeTV! e do Canal Desimpedidos no Youtube.