Neymar publica escalação do Santos com mudanças e apaga na sequência; veja

Camisa 10 montou equipe bastante modificada, mas apagou a publicação segundos depois. Confira as mudanças que o jogador fez

O perfil de Neymar em uma rede social publicou, nesta quarta-feira (23), uma escalação do Santos com mudanças em relação ao time titular dos últimos jogos. No entanto, o post foi apagado pouco depois. Procurado para comentar o caso, o craque ainda não respondeu.

Aliás, a publicação mostrava um campo com a seguinte formação: Gabriel Brazão; Luizão, Zé Ivaldo, Gil e Souza; Diego Pituca, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Guilherme e Tiquinho Soares. Neymar usou uma plataforma online que permite escalar jogadores em um mini-campo.