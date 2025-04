Mano pretende manter base do último 11 inicial em sua estreia pelo Grêmio

Lucas Uebel / Grêmio FBPA">

Mano Menezes frisou que o desempenho do Grêmio no clássico do último final de semana será o ponto de partida para seu trabalho. Com isso, o novo técnico do Imortal pretende fazer poucas mudanças na equipe que iniciou o Gre-Nal para o embate contra o Godoy Cruz, da Argentina, nesta quinta-feira (24). Em comparação com a equipe que o interino James Freitas escalou, provavelmente haverá modificações somente na defesa.

Exames de imagem constataram lesão muscular no lado direito do quadril do zagueiro Wagner Leonardo. Com isso, o defensor será ausência no jogo pela Sul-Americana. O favorito para substitui-lo é Kannemann, que entrou em seu lugar após o companheiro sentir o problema muscular. Isso porque o argentino se credenciou a ganhar a vaga pela atuação segura, mesmo após seis meses sem entrar em campo.