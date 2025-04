Mano frisa apoio ao elenco do Grêmio em missão de recuperar a confiança

Assim, em seu primeiro encontro com o elenco, o novo treinador foi apresentado aos atletas pelo presidente do Tricolor gaúcho, Alberto Guerra. O comandante expôs aos jogadores que classifica o grupo como capacitado.

Inclusive, o comandante ressaltou que a melhora na atuação que o Imortal apresentou no Gre-Nal será o norte para o seu trabalho. Mano também frisou que a consistência defensiva será um dos focos em seu retorno. A fragilidade na defesa é uma crítica que o time sofre com os seus dois antecessores, Renato Gaúcho e Gustavo Quinteros.

Em seguida, o profissional expôs sua análise de que o time tem margem para a evolução do rendimento. Porém, para o êxito neste desafio, é essencial que o elenco acredite no trabalho. Em sua apresentação, Mano confessou que seu planejamento tem como prioridade conseguir os resultados positivos e depois aprimorar a performance.

“A equipe precisa se comportar bem em todos os momentos do jogo. Propositivo é uma palavra simpática, mas quando duas delas tentam, precisamos saber defender naquele dia. Mas, não dá para sofrer três gols por jogo. Não dá para sofrer dois. Uma equipe que faz uma competição vitoriosa nunca sofre muitos gols”, indicou o técnico.

“Trabalho com minhas equipes mais posicionadas, não gosto da linha tão alta, embora às vezes exista esta necessidade. Eu acredito que, quando a equipe está espaçada, ela vai estar sempre longe do objetivo. Em um time compacto, os jogadores se sentem mais fortes como equipe. O futebol mudou, mas existem algumas coisas que são fundamentais. Disputar a bola, competir, é fundamental para buscar um resultado positivo”, explicou Mano.

O contrato do profissional com o Grêmio, a princípio, vai até dezembro deste ano. Apesar disso, há possibilidade de renovação até 2026 se alguma das metas for alcançada. A principal delas é assegurar a classificação direta para a próxima edição da Libertadores. Ainda há outras três possibilidades: os títulos da Sul-Americana, Copa do Brasil ou integrar o G4 do Campeonato Brasileiro.