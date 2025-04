Leonardo Jardim trava acerto após Cruzeiro avançar em negociação com ex-Flamengo

O Cruzeiro vai precisar voltar ao mercado para reforçar o elenco após o fraco rendimento até o momento na temporada. O nome de Willian Arão, volante ex-Flamengo, ficou forte nos bastidores da Toca da Raposa II, mas o técnico Leonardo Jardim travou as tratativas. A informação é do portal ‘ge’.

As conversas, aliás, estavam bem adiantadas, e o jogador ficou próximo de fechar. Contudo, quando a cúpula celeste buscou a opinião de Jardim, a avaliação do português foi a de que o atual jogador do Panathinaikos, da Grécia, não reúne as qualidades necessárias para o elenco no momento.