Hugo Moura, do Vasco, cita intenso calendário e critica arbitragem: ‘Jogo picotado’

O Vasco perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo G da Sul-Americana ao ficar no empate, sem gols, com o Lanús, em São Januário. Agora, os comandados do técnico Fábio Carille terão que buscar vitórias longe do Rio de Janeiro para tentar terminar a primeira fase na ponta da chave e ir direto às oitavas. Na zona mista, Hugo Moura reclamou da arbitragem de Gery Vargas, da Bolívia, e alegou que o jogo foi picotado, com muitas faltas.

“A equipe queria os três pontos, mas ali no primeiro tempo, o jogo foi picotado e o juiz não deixou a bola rolar. Adversário caindo, o goleiro jogou a bola para dentro do gramado. O árbitro não deu cartão e não falou nada. No primeiro tempo, se tivemos 30 minutos de bola rolando foi muito. Mas não é dar desculpa, a gente sabe da importância que era esse jogo. Não saímos felizes com o empate, mas agora é vencer fora de casa”, afirmou.