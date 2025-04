Herói do empate, Fernando valoriza resultado do Inter no Beira-Rio: ‘Muito difícil’

O Inter conseguiu um resultado histórico no Beira-Rio. Na noite desta terça-feira (22), o Colorado conseguiu um empate em 3 a 3 contra o Nacional do Uruguai, depois de sair perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo.

Um dos principais nomes da partida foi o volante Fernando. O jogador apareceu bem no ajuste tático para buscar o empate e marcou o terceiro gol do Colorado no jogo. O atleta valorizou o resultado por conta do cenário do confronto e da dificuldade da competição.