Galvão revela quais jogadores mais gostava de narrar gols

Comunicador participou de grandes transmissões no futebol brasileiro e ainda revelou curiosidade sobre Copa do Mundo de 2002

Narrador de momentos emocionantes no futebol brasileiro, Galvão Bueno revelou em entrevista à RomárioTV quais jogadores mais gostava de narrar gols durante as transmissões. Para o comunicador, escolher apenas um era muito difícil. Apesar disso, citou Zico e lembrou de Roberto Dinamite. No entanto, ele fez um top-4 e deixou o ex-jogador de fora.

“A questão é a seguinte, um jogador é difícil pra caramba, mas tá bom, Zico. Mas e narrar o Roberto Dinamite era uma coisa espetacular. Só pra falar do contemporâneo. Rivelino, Zico, Romário e Ronaldo Fenômeno”, disse.