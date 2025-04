Gabigol rebate declaração de Roger Flores e o cutuca sobre apelido no futebol

Atacante do Cruzeiro retrucou a análise feita pelo comentarista sobre seu comprometimento com a carreira na atualidade

O debate do SporTV acerca do comprometimento de Gabriel Barbosa com o futebol provocou um climão entre o artilheiro do Cruzeiro e o comentarista Roger Flores nesta quarta-feira (23). Isso porque o atacante decidiu rebater a declaração do ex-jogador — sobre sua falta de paixão pelo esporte — através de uma publicação nas redes sociais, com direito ao resgate de polêmicas.

Tudo começou durante a edição passada do ‘Seleção SporTV’, na tarde dessa terça-feira, num papo entre André Rizek e Roger Flores sobre Gabigol. O ex-jogador externou dúvidas quanto ao envolvimento atual do atacante com a carreira e questionou a falta de aproveitamento do auge físico para compromissos voltados ao futebol.